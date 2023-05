Ad Acerra un cortometraggio degli studenti per Maradona con la voce narrante di Giovanna Sannino

I ragazzi della scuola Caporale diventano attori e registi e realizzano un docufilm sulla leggendaria partita di beneficenza di Maradona ad Acerra.

Il cortometraggio, che rientra nel progetto Ciak su di Noì, promosso dal regista acerrano Giuseppe Alessio Nuzzo, è stato presentato questa mattina al Teatro Italia di Acerra.

Voce narrante Giovanna Sannino, Carmela di Mare Fuori, che ha premiato i ragazzi della scuola secondaria di primo grado insieme al sindaco Tito d'Errico.

«Un progetto di rilevanza nazionale che per il secondo anno ha ottenuto il riconoscimento del Ministero della Cultura e del Ministero dell'Istruzione - ha sottolineato il primo cittadino - un laboratorio audiovisivo che ha beneficiato del lavoro sinergico con diverse realtà del territorio. Mi auguro, in proposito, che la città possa continuare ad essere fucina di talenti del cinema. Complimenti ad Alessio, alla preside Rosa Esca, ai docenti della Caporale ma soprattutto agli alunni che hanno realizzato il cortometraggio che ricorda un momento storico della nostra città, la partita di beneficenza giocata ad Acerra da Diego Armando Maradona. Ai miei giovani concittadini chiedo di impegnarsi sempre in ogni attività, così come hanno fatto per questo corso, a partire dalla scuola e spero che in futuro questa passione per il cinema possa diventare una vera professione».