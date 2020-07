Ercolano, riapre il Mav: una mostra per scoprire la vita degli antichi romani

Riapre i battenti il museo Archeologico Virtuale di Ercolano e lo fa proponendo ai visitatori una mostra multimediale sul mondo antico. Un percorso alla scoperta della quotidianità dei romani ed i luoghi di svago estivi. Si tratta di “A Happy Death” ovvero “morte felice” auspicata dal generale Agrippa che abitò nella villa di Boscotrecase. La mostra attraverso degli ausili multimediali per catapultare lo spettatore a quei tempi. Musica, proiezioni e suoni si mescoleranno per entrare in un passato remoto; prima l’eruzione del Vesuvio. A curare la mostra i coniugi Saskia Boddeke e Peter Greenway. L'originale percorso si potrà visitare - sempre rispettando leb normativr di prevenzione Covid-19- il venerdì, sabato e domenica dalle ore 10,00 alle ore 16,00, con 5 euro per il ticket d’ingresso, che sarà gratuito per i residenti ad Ercolano e per i ragazzi al di sotto dei 13 anni.













