Francesco Di Leva premiato dai consiglieri junior nella «sua» San Giovanni a Teduccio

Dopo prestigiosi riconoscimenti, all’attore Francesco Di Leva è stato attribuito un altro importante premio. È quello dei consiglieri junior della VI municipalità del Comune di Napoli, l’assise composta dai giovanissimi delle scuole di Napoli Est, ovvero dei quartieri di Barra, Ponticelli e San Giovanni a Teduccio. Alla presenza degli esponenti della giunta e del consiglio senior, è stata Angela De Gennaro, presidente del consiglio dei giovani, a consegnare la targa all’attore napoletano: «Per noi tutti è un onore essere qui: Francesco è un grande esempio» ha detto la studentessa con non poca emozione.



Francesco Di Leva, classe 1978, comincia la sua carriera sin da giovanissimo. Figlio di, dove ha lavorato come panettiere mentre faceva la gavetta e frequentava la scuola di recitazione, Di Leva ha recitato in tantissimi spettacoli teatrali e film facendosi conoscere al grande pubblico che lo ha apprezzato tantissimo anche ne «», il film di Mario Martone che è stato premiato con il Pasinetti e con il Leoncino d’oro alla 76esima edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Nel film, una rivisitazione dell’omonimo spettacolo teatrale di Eduardo De Filippo, Di Leva veste i panni di Antonio Barracano.

«Lui è la piena dimostrazione di come con la passione e l’impegno si possa avverare un sogno» ha detto Salvatore Boggia, presidente della VI municipalità sottolineando il successo del film nelle sale. Di Leva, parlando agli studenti delle scuole della periferia orientale presenti in sala, ha voluto dedicare il riconoscimento ricevuto ai lavoratori della Whirpool di Barra che vivono mesi di angoscia per il loro futuro occupazionale. «Mi sento di dedicare questo premio alla loro resistenza» ha detto l’attore sottolineando la necessità di una politica seria sui problemi della città.



I giovani hanno rivolto a Francesco diverse domande sulla sua carriera passata ma anche sui prossimi impegni. Una ragazza gli ha chiesto di parlare del film di Martone: è stata l’occasione per l’artista di riflettere sulle dinamiche criminali che avvengono in città e sulla violenza dei criminali, la cui età è terribilmente sempre più bassa. La curiosità dei giovanissimi presenti è stata appagata dal racconto di Di Leva sulla sua formazione e sulle prime produzioni di cui è stato protagonista.

Francesco Di Leva è uno dei protagonisti del Nest, il Napoli Est Teatro nato nella palestra di una scuola abbandonata di San Giovanni a Teduccio: una officina di talenti e appassionati che offre anche opportunità ai ragazzi del quartiere con diversi laboratori e attività. Il riconoscimento degli studenti non è solo alla bravura e alla successo della sua carriera ma anche all’impegno che Di Leva porta avanti sul territorio.

