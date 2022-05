Premio Massimo Troisi 2022, online i bandi per le categorie in concorso

Dopo l'annuncio della prestigiosa collaborazione tra il premio Massimo Troisi e Zelig, il tempio della comicità, online, sul sito istituzionale i bandi: Miglior attore comico, Migliore scrittura comica, Miglior cortometraggio comico, a cui è stata aggiunta ormai da tre anni anche quella come Migliore testo teatrale, sceneggiatura cinematografica e scrittura seriale di fiction televisive, in collaborazione con l'Università Federico II, master di II livello in drammaturgia e cinematografia.

Il direttore artistico Gino Rivieccio, in accordo con lil sindaco di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno e l'assessore alla cultura Pietro De Martino, ha proposto per la XXII edizione una partnership d'eccellenza con il noto programma televisivo Zelig che da 25 anni rappresenta la più grande fucina di talenti nel cabaret e più in generale nella comicità. Il direttore artistico di Zelig Giancarlo Bozzo infatti, che presiederà la giuria durante il premio Massimo Troisi, è considerato il più grande talent scout nel settore, oltre che regista e scrittore di commedie e opere comiche.

La collaborazione con Zelig riguarda in particolare la categoria: Miglior attore comico. La preselezione per l'accesso alla serata del Premio dedicata al concorso miglior attore comico avverrà attraverso diverse modalità, al fine di consentire la massima partecipazione, stante profilo nazionale della kermesse.

Potrà avvenire: il 12 giugno 2022 presso il teatro Zelig di Milano in viale Monza n.1; il 22 giugno 2022 presso Villa Bruno di San Giorgio a Cremano in Via Cavalli di Bronzo; corredando la domanda di partecipazione di un video che sarà vagliato dalla giuria.

Per le altre categorie invece:

le domande vanno presentate entro il 30 giugno 2022.

Infine per Migliore testo teatrale, sceneggiatura cinematografica e scrittura seriale di fiction televisive istanze entro il 24 giugno 2022.

«Il premio, come già saprete si svolgerà dal 12 al 16 luglio e la location sarà nuovamente lo splendido Parco di Villa Bruno - spiega il sindaco Zinno. Nelle prossime settimane, durante la conferenza stampa, sarà anche annunciato il programma di eventi con gli ospiti che, come ogni anno, grazie al finanziamento della Regione Campania, renderanno il premio una vera e propria kermesse di cultura, arte e spettacolo, oltre che scoprire e valorizzare i nuovi talenti, nell'ambito del nostro Osservatorio sulla Comicità».