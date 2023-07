Giannina, la storica venditrice di sigarette a Napoli rievocata in un cortometraggio

Un corto cinematografico ed un lavoro teatrale su Giannina, la storica venditrice di sigarette del centro storico di Napoli, è il progetto in corso di realizzazione, fortemente voluto da Alan De Luca.

Ad annunciarlo, ad un anno dalla sua scomparsa, è lo stesso attore partenopeo: «Da quando Giannina non c'è più, ho sempre desiderato renderle omaggio con un corto a lei ispirato. Questo progetto che sto coltivando dalla sua scomparsa, sta per realizzarsi».

Al Mattino.it, Alan confida i suoi personali ricordi su Giannina, conosciuta anche come “Valeria delle sigarette”, per anni una presenza fissa della vita notturna di piazza Bellini, in pieno centro storico a Napoli.

La sua morte, ha sconvolto non poco i molti che la conoscevano per la sua disponibilità, sempre pronta ad offrire una sigaretta a chi ne avesse avuto bisogno.

«La conoscevo da anni e la incontravo più volte. Per noi frequentatori e abitanti del centro era una di famiglia. Di lei non si sapeva molto ma pare che Pino Daniele si sia ispirato a lei per la canzone «Chillo è nu buon guaglione».

Appena scomparsa, ho subito pensato a lei per raccontarla in qualche modo. Con un gruppo di giovani attori e addetti ai lavori del centro storico abbiamo pensato a un corto per renderle omaggio.

Apparentemente burbera e poco incline al dialogo, nascondeva un vissuto di sofferenza e sacrifici.

Giannino era poco più che un bambino, quando, alla morte della madre, decise di lasciare il padre a Barra e venire ad abitare al Cavone. Gli ultimi giorni della sua vita, continuava , anche con le stampelle, a voler andare in giro a vendere sigarette. La cosa che aveva sempre fatto e per la quale era da tutti conosciuta».