Ischia, i filosofi lanciano la sfida: «La bellezza salverà il Sud»

È stata lanciata online l'ottava edizione del festival internazionale di filosofia di Ischia e Napoli che proporrà una sfida tematica di grande delicatezza: «Bellezza. Può davvero salvare il mondo?». Con la «call for papers» appena diffusa in rete sono chiamati a raccolta otre 100 accademici e pensatori di ogni parte del mondo, per affrontare e discutere una questione dirimente, legata appunto alla bellezza, recuperando una affermazione celebre di Dostoevskij, per trasformarla in una domanda e orientando la tematica da un punto di vista principalmente etico.

«La bellezza, specie per il Sud Italia, è una fonte inesauribile di ricchezza e di uno stile di vita paradigmatico che ammalia le popolazioni mondiali. Parte da Ischia la riformulazione di questo concetto per un modello mondiale di bellezza comunitaria, che mantenga insieme le popolazioni di un pianeta sempre più in pericolo», spiega il direttore scientifico del festival, Raffaele Mirelli.

La bellezza è un valore di traduzione per ogni individuo. Essa permette di sentirsi appartenenti a un luogo, a sé stessi. Bisogna dunque salvaguardare questa bellezza e costituirla in un rapporto comunitario. «La bellezza nasconde però un rischio, ossia la separazione – aggiunge Mirelli - tra le comunità mondiali dettata da un “iper-soggetivismo” lacerante. Eppure la bellezza ci traduce nell’altro, nell'ospite e si domanda di una buona accoglienza».

Dopo il grande successo della scorsa edizione che ha visto la partecipazione di circa 10.000 interessati e di grandi ospiti del panorama culturale internazionale come Amalia Eroli Finzi, Aldo Cazzullo, e Piergiorgio Odifreddi, l’appuntamento del 2022 si preannuncia ancora più ricco di sorprese, anche grazie al ricco calendario di eventi che dal 1 al 25 settembre saranno dedicati alla filosofia, al senso civico, all'arte con oltre 130 conferenze aperte a tutti, ai giovani, alle scuole, nei luoghi più singolari dell’isola: Giardini la Mortella, Castello Aragonese, Biblioteca Antoniana, e Torre Guevara di Ischia.

E c’è già grande attesa – come ogni anno - per il festival nel festival «Young Thinkers Festival» che mette a confronto i ragazzi delle scuole con i filosofi senior.

Sul sito www.lafilosofiailcastellolatorre.it è possibile trovare tutte le informazioni necessarie per le iscrizioni e la partecipazione a una manifestazione che, in ogni caso, «è aperta – ricordano gli organizzatori – a tutti i saperi».