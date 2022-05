Marigliano ricorda Michele Mautone l'artista che si ispirava ad Augusto Perez

Ad un mese dalla sua scomparsa a Marigliano si lavora per dedicargli una mostra: un tributo a Michele Mautone, l'artista di fama nato proprio nella città dalla quale è partito alla conquista delle più importanti vetrine culturali d'Italia. Dopo la formazione all'Accademia di Belle Arti di Napoli, Mautone si è fatto valere per l'impegno speso per mezzo secolo nella creazione di opere esposte in numerose e importanti mostre personali e collettive in varie città d’Italia attirando l'attenzione di critici come Luigi Paolo Finizio, Vitaliano Corbi, Enrico Crispolti, Massimo Bignardi, Elio Galasso, Eduardo Alamaro, Michelangelo Giovinale. Tradizione ed innovazione la cifra dello stile che traspare nelle creazioni che pure si sono ispirate ad ad artisti come Augusto Perez.

Michele Mautone è stato tra i primi ad utilizzare il colore nella scultura e a rimpiazzare l'argilla con un impasto cementizio. Talento ed estro sintetizzati nel giudizio di Vitaliano Corbi secondo il quale “l'artista è riuscito a mettere a punto un linguaggio plastico indubbiamente efficace e insieme raffinato, per il modo in cui egli, con una personale ripresa dell’esperienza informale e con un piacere genuino dello sconfinamento oltre i limiti canonici della scultura, ha saputo far cadere dall’immagine ogni superficiale denotazione veristica e liberare, con l’energia interna della materia, una figurazione scabra ed essenziale.” Apprezzata anche l’attività grafico-pittorica attraverso la quale sono stati accentuati i tratti tipici delle sue sculture.