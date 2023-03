Una settimana intera di eventi culturali dedicati al francese a Napoli e nel Mezzogiorno organizzata dall’Institut français di Napoli, in collaborazione con i Consolati rappresentanti dei paesi membri della Francofonia a Napoli, propone un programma di eventi che si terrà al Palazzo Grenoble (Via Crispi 86) fino al 28 marzo 2023.

L’insegnamento della lingua francese nelle scuole secondarie di Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise e Pugliai coinvolge più di 500mila studenti.

La Campania e la Puglia accolgono ognuna 24 sezione ESABAC (la possibilità per gli studenti liceali italiani e francesi di conseguire, con lo stesso esame, il diploma italiano e il diploma francese con i quali iscriversi all'università in Francia oppure in Italia) nonché un’apertura europea soprattutto con il programma di scambio scolastico Trans’Alp.

Numerose università hanno un dipartimento di francese, con vari indirizzi: (letteratura, didattica, traduzione): sei in Campania, quattro in Puglia e una in Basilicata.

L’Institut Français d’Italia organizza con gli uffici scolastici regionali delle formazioni per insegnanti, dei concorsi per gli alunni e numerosi eventi culturali legati alla francofonia.

A Napoli l’Institut français propone un’ampia gamma di corsi a chi desidera ottenere una certificazione DELF-DALF, corsi individuali su misura. I corsi possono essere erogati in presenza, in modalità online oppure mista.

La Mediateca André Malraux, con i suoi 36.000 volumi, un cospicuo fondo patrimoniale, riviste letterarie e d’attualità, DVD e CD, è una delle più grandi biblioteche francesi in Italia.

L’Istituto Francese di Napoli è stato fondato nel 1919 su iniziativa dell’Università di Grenoble per sviluppare le relazioni tra l’Italia meridionale e la Francia.