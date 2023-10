Teatro San Carlo di Napoli, l'ultima protesta: «Maometto II» senza ballerini

Si ferma il corpo di ballo al San Carlo contro la decisione di non assumere né i precari che hanno fatto causa né gli artisti risultati idonei ai concorsi (ma non vincitori) che pure potrebbero andare a coprire i vuoti in organico. La scelta è della fondazione lirica che vuole procedere con nuove selezioni, anziché utilizzare le graduatorie, ma la rsu si oppone.

Nella nota inviata ai vertici del teatro, i sindacati comunicano così la prima azione di protesta, fissata per oggi, e preannunciano l’astensione dal lavoro in «Maometto II» di Gioachino Rossini, il dramma in due atti su libretto di Cesare Della Valle programmato dal 25 ottobre.

Resta da capire come andrà a finire, mentre il teatro attende la decisione del tribunale sul reclamo contro il ritorno di Stèphane Lissner come sovrintendente.