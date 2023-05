Tony Cercola nel nuovo film di Pupi Avati: «Interpreto un gelataio ex batterista»

C’è anche un pezzo di Napoli nel nuovo film di Pupi Avati, “La quattordicesima domenica del tempo ordinario”. Tra gli attori partenopei, oltre Massimo Lopez, c’è un sorprendente Tony Cercola, nel ruolo del gelataio Romei, ex batterista fallito. “E’ stato fantastico essere in questo film. Mi lega a Pupi Avati una amicizia ventennale basata sulla musica visto che anche lui è un ex musicista – ha raccontato il percussionista partenopeo – Il mio ruolo è quello di un gelataio che in piazza vede scorrere la vita di due generazioni, quelle raccontate nel film. Un testimone del tempo che in una scena insegna ai bambini come si suona una batteria, picchettando sul marmo”.

Il film è la storia romantica di un uomo, Marzio, e di una donna, Sandra, alle prese con le proprie ambizioni e la paura di fallire. Nei ruoli principali ci sono Lodo Guenzi, Gabriele Lavia, Camilla Ciraolo e Edwige Fenech.