25 aprile, Cgil Campania lancia la raccolta firme per i referendum

«Liberare il lavoro»: con questo slogan la Cgil dà il via alla raccolta firme a sostegno dei quattro quesiti referendari su appalti, licenziamenti e salari che il sindacato vuole sottoporre al voto dei cittadini e delle cittadine italiane nel 2025.

Da giovedì 25 aprile, in concomitanza con le tante iniziative promosse o supportate dalla Cgil per celebrare il 79° anniversario della Liberazione del nazifascismo, nei capoluoghi campani saranno allestiti banchetti e gazebo per la raccolta firme.

A Napoli alle 9:30 in Largo Berlinguer la Camera del Lavoro Metropolitana ha organizzato insieme al Comitato Provinciale di Napoli dell'ANPI l'iniziativa «Largo alla Costituzione», lettura collettiva degli articoli della Costituzione italiana, che verrà distribuita in una copia ad edizione limitata per celebrare i 130 anni della Camera del Lavoro.

Lavoratrici, lavoratori, pensionate, studenti, esponenti della politica, delle associazioni e dei movimenti si alterneranno nella lettura dei principali articoli della Carta. Tra i lettori e le lettrici ci saranno Michele De Palma, Lucia Annunziata, Sandro Ruotolo, Marco Sarracino, Anna Motta Paciolla, Enza Amato, Giuseppe Annunziata, Antonio Bassolino, Valeria Ciarambino, padre Alex Zanotelli, Ciro Raia.

In apertura il segretario generale Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci, leggerà il monologo di Antonio Scurati sul 25 aprile. Hanno aderito: Legambiente Campania, Libera Napoli, Pd Napoli, UDU Napoli, Comunità Palestinese di Napoli, Coordinamento per la Democrazia Costituzionale di Napoli, Articolo 21. Ad Avellino, sit-in e raccolta firme in Villa Comunale a partire dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 19. A Benevento, la Cgil partecipa al tradizionale corteo promosso da Anpi ed istituzioni cittadine con partenza alle 9 da piazza Orsini e arriva in piazza Matteotti: in entrambe le piazze saranno presenti i banchetti per la raccolta firme. A Caserta, la Cgil insieme alla Rete Antifascista promuove l'iniziativa «Liberazioni, Viva la Repubblica Antifascista!» nel Cortile dell'ex Omni (viale Beneduce, 10) a partire dalle 16:30 con dibattiti e musica. A Salerno, tradizionale cerimonia in piazza Vittorio Veneto (nei pressi della stazione FS) a partire dalle 9:30 quando si muoverà il corteo che attraverserà il centro cittadino con tappa al monumento al Marinaio (in via Santissimi Martiri Salernitani), in piazza XXV Aprile e, attraversando il lungomare, giungerà in via Roma (nei pressi del Palazzo della Provincia).

In contemporanea e fino alle 13, sarà presente in piazza Vittorio «Oggi - scrivono Cgil e Anpi Napoli - il nostro Paese si ritrova di nuovo a dover affrontare rigurgiti fascisti e tentativi pericolosi di modifica della Carta Costituzionale con il disegno di legge sull'Autonomia Differenziata, che punta a dividere il Paese in tanti piccoli Stati mettendo a rischio servizi essenziali e universali come la scuola e la sanità pubblica. O come la proposta di legge sul Premierato, che vuole accentrare molti poteri su una sola persona, limitando anche le funzioni del Presidente della Repubblica. Oggi, come 79 anni fa, siamo chiamati ad una nuova forma di Resistenza civile nei confronti di forze oscurantiste che vogliono riportarci negli anni più bui della nostra Storia. Per questo - sostengono - la lettura della Costituzione può e deve diventare un esercizio quotidiano per ciascuno di noi, affinchè si tengano vivi e saldi valori e principi che i nostri partigiani e tutti gli antifascisti hanno difeso, spesso sacrificando anche la vita. Viva il 25 aprile, viva l'Italia antifascista!»