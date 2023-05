«È un bilancio da scudetto, il migliore della sua storia per la Banca di Credito Cooperativo di Napoli». Il presidente Amedeo Manzo illustra i numeri del bilancio 2022 che verrà approvato oggi dall'assemblea con il voto di oltre 1.300 soci.

Presidente Manzo, perché lo giudica il bilancio migliore di sempre?

«I dati evidenziano un trend di costante crescita, in termini di raccolta, soci, clienti e qualità del credito con sofferenze bassissime. È una conferma della validità del modello che abbiamo proposto in questi anni e che mette l'uomo, con le sue idee che si trasformano in fatti, al centro del progetto, insieme con una profonda conoscenza del territorio e dei suoi protagonisti».

Ha parlato spesso di idee che diventano fatti al centro di un modello che privilegia l'uomo sugli algoritmi. Che cosa intende?

«Alle nostre spalle c'è una filosofia di crescita che guarda all'algoretica, al rating umano, alla democrazia di opportunità come valori centrali del nostro pantheon di riferimento e che ci consentono di essere una banca sana e, soprattutto, un punto di attrazione per la città e tutta l'area metropolitana, per le famiglie e per le imprese, reinvestendo sul territorio tutto ciò che raccogliamo, restituendo ai napoletani ciò che i napoletani sottoscrivono. Per poter dare, devi essere efficiente, rispettando le regole. Credo che proprio in questo periodo si dimostri che la banca di comunità e di territorio, l'unica con il nome di Napoli nella propria denominazione, rappresenti un valore vincente, insieme con la possibilità di far parte di un importante gruppo bancario come Iccrea».

Per Napoli è un momento propizio su tutti i fronti? Anche quello bancario?

«Innovazione e umanità possono convivere nell'applicazione di un modello di impresa bancaria originale, in uno scenario mondiale complicato e dove Napoli diventa un valore anche in campo creditizio, tanto da indurci ad aprire una nuova filiale a Casoria, punto di riferimento dell'area a Nord del capoluogo per centinaia di migliaia di persone, famiglie e imprese. Lo scudetto dimostra che il brand Napoli è vincente».

Avete affrontato periodi estremamente difficili, dalla pandemia in poi. Ne siete usciti indenni.

«Con le crisi e le difficoltà noi sappiamo convivere da sempre, altri meno. Il rating umano aiuta la nostra comunità affinché possa rigenerarsi, creando esempi di democrazie di opportunità, in un'area metropolitana, dove il sentimento della coerenza creditizia è molto sentito. La gente ci sceglie per la nostra vicinanza reale e non virtuale, perché raccogliamo ed investiamo sullo stesso territorio».

Quali dati emergono dal bilancio 2022?

«I soci al 31 dicembre 2022 sono 4.807, c'è stato un incremento dei clienti del + 3%, degli impieghi totali, ovvero i prestiti, del 9% rispetto dicembre 2021. Voglio citare anche gli impieghi accordati da società del gruppo che arrivano a 269 milioni di euro, la raccolta complessiva a quota + 14% rispetto al dicembre 2021, la raccolta diretta a + 16% sullo stesso periodo e il patrimonio a + 9,29%».

C'è un netto miglioramento che riguarda tutti gli aspetti?

«Sono tutti dati in crescita rispetto allo scorso anno e così anche il risultato lordo d'esercizio di 4,55 milioni di euro (+ 130% rispetto dicembre 2021) e il risultato netto d'esercizio di 3,70 milioni (+107,29% su dicembre 2021). Sono risultati importanti, dai quali si desume la stabilità e l'efficienza dell'istituto con un cost income del 55,47%. E ancora, cito alla rinfusa, il Roe 14,67%. il rapporto sofferenze nette/impieghi vs clientela allo 0,12%, grazie ad una copertura sofferenze del 90,20% e le inadempienze probabili del 61,39%, con una media di copertura dei crediti deteriorati del 77% Tutti dati che definiscono la Bcc di Napoli come una banca in crescita, efficiente, solida».