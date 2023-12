Givova Scafati-Germani Brescia 83-89: i lombardi passano al Palamangano

Momento difficile per la Givova Scafati, che, dopo le due sconfitte esterne di Varese e Sassari, si è arresa per 83-89 nel confronto casalingo contro la Germani Brescia, che ha così conservato il primato in vetta alla classifica del campionato di serie A. Mancavano Cobbins (risentimento muscolare) tra le fila lombarde e De Laurentiis (problemi ad un ginocchio, con tempi di recupero da valutare) tra quelle campane. La Givova Scafati ha tenuto bene il campo al cospetto della prima della classe, dando anche l’impressione di poterla spuntare se solo avesse avuto un pizzico di esperienza e di fortuna in più nella parte finale di gara in cui gli avversari hanno avuto una serie di episodi a proprio favore, tali da creare quel leggero margine di vantaggio che ha deciso la vittoria. Gentile e Pinkins i migliori per Scafati. Pino Sacripanti: «Abbiamo fatto una buona partita per gran parte dei 40 minuti di gara. Ci è mancata l’esperienza nei momenti chiave, quando, a tre minuti dalla fine, abbiamo sbagliato qualche tiro libero e da sotto e preso due giocate importanti da Della Valle. Sono dispiaciuto, perché avevamo preparato bene la partita, contenendo Bilan in post basso ed i loro pick and roll sui ribaltamenti, mentre in attacco siamo riusciti ad avere maggiore fluidità, non tenendo mai ferma la palla. Siamo stati bravi a lungo nel corso della gara, ma nei momenti chiave abbiamo lasciato agli avversari anche due rimbalzi in attacco molto importanti, che alla fine ci sono costati la partita. Ora dobbiamo cercare di compattarci per affrontare la prossima sfida nel migliore dei modi».