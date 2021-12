«Non lo ha deciso il governo. Non è una decisone del ministro della salute né di istituti scientifici competenti. Perché lo ha fatto De Luca? Questo allarme nasce da notizie riservate che riguardano la Campania? Se non è così siamo nel caos istituzionale e con i cittadini sudditi». È il tweet di Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in consiglio regionale della Campania, in relazione al provvedimento del governatore Vincenzo De Luca sulle restrizioni stabilite nel periodo delle feste natalizie.