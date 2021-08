Napoli capitale della musica: ecco il progetto di Manfredi

«Siamo la città dei talenti, del fermento creativo, della contaminazione artistica, di una tradizione secolare che ci ha resi celebri in tutto il mondo. Tutto ciò non è sufficiente per trarne valore. In queste settimane ho incontrato tanti operatori del settore musicale che hanno sollecitato maggiore attenzione per il loro comparto. Napoli deve diventare la Capitale della Musica: un luogo capace di valorizzare le straordinarie professionalità esistenti, di fare rete tra le tante eccellenze, di attrarre investimenti sul territorio. Per riuscirvi è necessario garantire tutte le infrastrutture materiali e immateriali ed offrire quindi anche spazi adeguati per ospitare piccoli e grandi eventi in modo da tornare protagonisti a livello nazionale ed internazionale. Dobbiamo dar vita ad un Polo della Musica, hub in grado di creare sviluppo, formazione e posti di lavoro per diventare poi a lungo termine il motore di un nuovo turismo musicale». Così il candidato sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

