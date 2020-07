Comune Casamarciano vince ricorso: arrivano 11mila euro dalla Regione per i giovani

Il Comune vince il ricorso e il progetto per i giovani di Casamarciano “Tradimus Mores” diventa reale. Sono in arrivo dalla Regione Campania oltre undicimila euro per l’iniziativa che si farà con il coinvolgimento diretto del forum dei giovani presieduto da Clemente Primiano. L’ente si era opposto all'esclusione dai fondi destinati al bando regionale "Giovani in comune" perché non conforme l'istanza presentata alla procedura richiesta. Una motivazione smentita all'interno dell'atto prodotto in autotutela dall'avvocato Felice Tafuro che attesta la regolare conformità. Il progetto, curato da Biagio Arcangelo Iovino, prevede una serie di iniziative culturali dai seminari e ricerche sulla storia di Casamarciano con la creazione anche di un sito web dedicato alle tradizioni del paese e l’organizzazione di visite guidate. "Avevamo visto giusto e siamo andati avanti sicuri del nostro operato - spiega l'assessore alle politiche giovanili, Angelo Piscitelli che ha curato l'iter - sicuramente una grande opportunità per i giovani di Casamarciano e per tutte quelle iniziative che ne scaturiranno e che interesseranno anche la scuola”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA