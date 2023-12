Casoria, vandalizzato l'albero di Natale in piazza Cirillo

Dopo solo tre giorni dall'installazione, è stato distrutto l'albero di Natale nato per i bambini. Questa mattina l'amara scoperta. Hanno strappato i fili alla base dell'opera luminosa alta 12 metri, tanto attesa dai piccoli, rendendo impossibile l'accensione di parte dei pannelli luminosi. Il sindaco Raffaele Bene ha commentato il triste episodio: «L'albero di Natale di 12 metri installato in piazza Cirillo è durato tre giorni. Stanotte ignoti hanno sabotato l'installazione luminosa tranciando con evidente dolo i fili e rendendo impossibile l'accensione totale».

Con un post sui social il primo cittadino ha mostrato i danni: «Queste immagini valgono più di qualsiasi considerazione e colmano di rabbia e amarezza il mio cuore e quello di ogni casoriano onesto.

Una maggioranza silenziosa coperta ancora una volta da azioni indegne di una società civile. Ho visto e letto di tante città illuminate ma in nessuna realtà finora si è registrato qualcosa di simile. Non arrendiamoci ai barbari».

La città di Casoria dall'8 dicembre ha organizzato per le famiglie, insieme alle parrocchie e alle associazioni, tanti eventi all'insegna della condivisione, ma in tanti chiedevano una piazza illuminata, simbolo della festività più attesa. È durata tre giorni. Forte è lo sgomento sui social e la solidarietà all'amministrazione, che si è autotassata per realizzare l'opera, scrive la vicesindaco, Paola Ambrosio: «Nonostante sia accaduto anche lo scorso anno, la notizia mi lascia attonita. Questa amministrazione fa continui sforzi ma in alcuni cittadini c’è disprezzo per il territorio ed un continuo vanificare gli sforzi fatti - poi rivolgendosi al sindaco - So però che tu (Raffaele Bene) in prima linea, ma anche noi tutti, non demorderemo e con l’aiuto di chi come noi ama il territorio identificheremo ed emargineremo gli autori di questo gesto ed altri che purtroppo vanno nella stessa direzione»