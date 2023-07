I cumuli di rifiuti speciali provenienti principalmente da attività di costruzione e demolizioni, sono stati rinvenuti dai militari della stazione Carabinieri forestale di Roccarainola, unitamente a personale dell’Esercito, in un fondo sito a Casamarciano in uso ad una ditta edile del posto. I militari, in azione nell’ambito dei controlli finalizzati al contrasto dell’abbandono incontrollato di rifiuti, hanno rinvenuto i rifiuti su un’area di circa 4600 mq di proprietà della ditta, posta sotto sequestro giudiziario, i cui amministratori sono stati deferiti alla competente autorità giudiziaria. Proprio oggi Legambiente ha presentato Il rapporto Ecomafia 2023, dal quale emerge che la Campania figura ancora una volta al vertice di tutte le classifiche, dai reati ambientali a quelli del ciclo del cemento e rifiuti.