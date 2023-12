Casamarciano, regali di Natale per i nonni: «Custodi della nostra memoria»

Duecento nonni hanno ricevuto a casa i doni di Natale da parte dell'amministrazione comunale guidata da Clemente Primiano. L'omaggio agli over 80 da parte del sindaco più giovane d'Italia, che a soli 22 anni è stato eletto meno di due anni fa alla guida del piccolo Comune, non poteva che giungere con i riders. L'iniziativa solidale è stata, infatti, promossa in collaborazione con Consegnam, azienda di delivery made in Sud e con il supporto dei volontari della Protezione Civile locale.

«Un piccolo gesto nei confronti dei nostri nonni che non solo rappresentano la memoria storica del territorio ma - spiega il sindaco - sono un modello di saggezza al quale proprio le nuove generazioni devono ispirarsi per mediare rispetto agli attuali stili di vita caratterizzati dalla fretta e della velocità che talvolta ispirano anche le decisioni».