Eventi Napoli 2 giugno: la Festa della Repubblica

La Musica

Napolindie al Flava Beach

In occasione dell'apertura dell'Arena del Sound, venerdì 2 giugno, una giornata speciale al Flava Beach di Castel Volturno con Napolindie. Saranno presenti all'evento tanti grandi gruppi musicali come i 99 Posse o La Maschera ma anche scrittori come De Giovanni e Pino Aprile.

Concerti gratuiti nel Chiostro dell’Hotel Palazzo Caracciolo

Venerdì 2 giugno 2023 nel chiostro dello splendido Hotel Palazzo Caracciolo, in via San Giovanni a Carbonara nel centro antico di Napoli si terrà una rassegna musicale gratuita dal titolo “Leucosia, Partenope, Ligea: voci di donne, Canti del Sud”.

I Musei e i Laboratori Interattivi

Venerdì 2 giugno Festa della Repubblica: ingresso gratuito nei musei

Venerdì 2 giugno 2023, in vista della Festa della Repubblica, ci sarà l’ingresso gratuito nei musei e nei luoghi della cultura del Ministero della Cultura.

CAMBIAMO ARIA! Weekend al Museo

Il prossimo venerdì 2 giugno, a Città della Scienza, tanti pettacoli e visite guidate per approfondire il tema dell’aria: dalle sue componenti, ai suoi movimenti, alla fisica dell’aria con esperimenti, dimostrazioni scientifiche e tanti laboratori da “farvi mancare l’aria”. In programma: gli spettacoli al Planetario e le visite guidate al museo interattivo del corpo umano “Corporea” e alle mostre: Insetti & Co, 7 Passi nella sostenibilità, e “Spazio al Futuro”.

Pittura a soffio

Dalle 11 alle 14 di venerdì 2 giugno, nella Sala piccola del IV piano del museo Corporea si terranno giochi di pittura a soffio.

L'attività si rivolge a bambini dai 3 ai 6 anni, e potranno partecipare al massimo 20 bambini. La penotazione dovrà effettuarsi presso l'infopoint di Corporea.

Misuriamo il vento

Il divertimento continua con il laboratorio interattivo “Misuriamo il vento”, un'occasione per imparare a costruire un anemometro, lo strumento utilizzato per misurare la velocità o la pressione del vento. Potranno partecipare all'attività bambini dai 7 ai 10 anni per un massimo di 20 partecipanti. Prenotazioni presso l'infopoint di Corporea.

A pieni polmoni!

Nella sala grande del IV piano del museo Corporea, venerdì 2 giugno, dalle 11.30 alle 15.30, un interactive lab sui polmoni e su come funzionano. Attraverso la costruzione di un modellino, ragazzi dai 10 ai 13 anni potranno simularne il funzionamento!

Attività all'aria aperta

Lucciole e Sibilla sul lago d’Averno: passeggiate notturne con degustazione

Venerdì 2 giugno 2023, a partire dalle 20.15, si terrà una passeggiata notturna sul Lago d’Averno, nei Campi Flegrei alla scoperta delle ultime lucciole. I partecipanti saranno “immersi” nello scenario mitico del lago “aornos”, il luogo della discesa agli inferi per gli antichi, circondato da colline che riportano alla mente i miti legati ad Ulisse, ad Enea e alla Sibilla cumana. In questo suggestivo scenario i visitatori potranno ammirare la danza delle lucciole, che si manifesta in questo periodo dell’anno.

Il Napoli Bike Festival

Giunge alla sua XII edizione, il Napoli Bike Festival, appuntamento di rilevanza nazionale dedicato alla promozione della cultura della bicicletta. Quest’anno il festival si terrà l’1 e 2 giugno e il tema sarà “Fatti Leggero”, riprendendo la celebre frase di Massimo Troisi, nel film “Ricomincio da Tre”, quando decide di accompagnare l’amico Lello Arena in bici a patto che si “faccia leggero”. L'appuntamento più atteso è la ormai consolidata pedalata collettiva #pedaloper. La fuga, che si terrà il 2 giugno con appuntamento alle 8.30 in Galleria Principe di Napoli presso la Bicycle House. La pedalata sarà per le vie della città, con tante soste e musica.