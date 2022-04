Comune di Napoli, nasce la maxi azienda dai rifiuti ai trasporti: «Così servizi migliori»

Il primo settembre un Pezzo corposo del Patto per Napoli in quota Comune - vale a dire uno degli step per fare sì che l'erogazione del miliardo e 231 milioni non si fermi - prenderà forma e finirà sulla scrivania del premier Mario Draghi: si tratta della razionalizzazione e riorganizzazione del sistema delle aziende partecipate. Il Governo ha erogato i primi 54 milioni facendo una eccezione, vale a dire senza le misure sulle aziende comunali...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati