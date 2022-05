Consiglio comunale di Grumo Nevano, Miele lascia il gruppo Idea Civica

Cambiano gli assetti nel consiglio comunale di Grumo Nevano. Guido Miele si dichiara indipendentemente dal gruppo consiliare Idea Civica. Come si legge dal documento, protocollato poche ore fa: «Tale scelta, seppur dolorosa, alla luce del rapporto di stima ed affetto che mi lega al mio ex capogruppo e a tutti i promotori della citata lista civica, è frutto esclusivo del venir meno di quel rapporto di condivisione di intenti e di scelte amministrative in seno al gruppo consiliare, cristallizzatosi attraverso divergenti espressioni di voto dei rappresentanti del gruppo consiliare Idea Civica in seno al consiglio comunale».

Una frattura con l’ormai ex gruppo sarebbe stata avvertita già durante l’ultima riunione dell’Assise.

