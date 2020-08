«Abbiamo avuto una visita di una comitiva di sfaccendati che è andata in giro per la Campania a fare un po' di demagogia». Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso di una diretta Facebook, si è espresso sulla serie di appuntamenti elettorali tenuti dal leader della Lega Matteo Salvini nei giorni scorsi in Campania, in particolare sulla visita al centro Covid dell'ospedale di Salerno che non è stata autorizzata dal direttore generale dell'ospedale.

«La comitiva - ha aggiunto De Luca - è arrivata davanti all'ospedale Ruggi e li hanno scambiati per profughi afgani, poi più si avvicinavano e più sembravano parcheggiatori abusivi, venditori di cocco. Quello della portineria, avendo visto che erano esponenti politici, ha chiesto al leader dei venditori di cocco cosa volessero. Quello in testa aveva un catenone al collo e una croce di legno, li hanno scambiati per gli assistenti spirituali che il Governo voleva mandare due mesi fa».



«Inviamo un augurio affettuoso a Flavio Briatore che si sta curando, come lui ha detto, per una prostatite ai polmoni» ha poi detto il presidente De Luca. «Ha rilasciato un'intervista e dice che sta benissimo - ha aggiunto il governatore. - quindi non ha bisogno più neanche dei nostri auguri. Ma noi gli inviamo con sincerità e affetto un augurio e un invito sommesso ad essere prudente, a non fare il fenomeno, perché parliamo di cose serie e pericolose».

