Giovedì 3 Gennaio 2019, 15:52

«Salvini ha commesso una condotta apertamente violatrice della Costituzione su cui ha giurato, quindi il traditore è lui e lui si dovrebbe dimettere. Sta avendo, insieme al governo, un comportamento disumano. Ho scritto al comandante di indirizzare la prua verso il porto di Napoli, perché il porto di Napoli è aperto. Se ci sono bambini e donne che stanno morendo, questo non è solo un fatto disumano ma secondo me è un crimine. Chi sta commettendo un crimine fino a ora è chi all'interno di questo governo non salva vite umane. Non passeremo mai alla storia per quelli che lasciano morire i bambini in mare». Lo ha detto a Sky TG24 il sindaco di Napoli Luigi De Magistris parlando della vicenda della nave Sea Watch.