Napoli, de Magistris al Cotugno: «Eccellenza nel mondo, siamo orgogliosi di voi»

«Stamattina ho fatto visita all'ospedale delle malattie infettive Cotugno di Napoli. Ho ringraziato il personale tutto, in particolare medici ed infermieri, per l'immane opera che hanno reso sinora per i pazienti nella pandemia sanitaria da #coronavirus. Siamo stati riconosciuti eccellenza nel mondo. I nostri eroi hanno lavorato con competenza, professionalità, umanità, dedizione e passione. Grazie a loro e al senso di responsabilità dei napoletani se siamo riusciti ad arginare il virus con risultati brillanti. Orgoglioso della squadra del #Cotugno. Grazie di cuore!» Lo scrive su Facebook il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris.





Ultimo aggiornamento: 12:54

