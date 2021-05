Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, si è vaccinato stamattina all'hub di Capodichino. «Mi sono vaccinato, è arrivato il mio turno», ha detto. «Ieri l'Asl me l'ha comunicato e quindi voglio rinnovare l'appello a tutti a vaccinarsi appena arriva il proprio turno. È importante e doveroso per gli altri e per se stessi. Il Paese deve accelerare, l'unica strada è vaccinare», ha aggiunto il sindaco.