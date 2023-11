Eav, il tribunale di Napoli: legittima la nomina di Umberto De Gregorio

La nomina di Umberto De Gregorio a direttore generale dell'Ente Autonomo Volturno è valida e non va dunque annullata. A stabilirlo, come fa sapere l'ufficio stampa di Eav, è stato il tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro che, con sentenza depositata nella giornata di ieri, «ha confermato la validità della nomina a direttore generale dell'Ente Autonomo Volturno Srl - difeso in giudizio da Marcello D'Aponte e Raffaella Veniero - di Umberto De Gregorio».

Nella fattispecie, come fa sapere sempre l'Ente Autonomo Volturno, è stato rigettato «il ricorso proposto dall'ingegnere Giuseppe Racioppi che a più riprese e con diversi giudizi, tutti rigettati sia dal tribunale di Napoli che dal Tar e poi ancora dal Consiglio di Stato, aveva tentato di ottenere l'invalidazione della procedura che invece, ancora una volta, è stata ritenuta assolutamente corretta»