Elezioni comunali a Pomigliano: è Del Mastro il candidato sindaco di M5S, Pd e Verdi

Alla fine l’ampia coalizione composta da Movimento 5 Stelle, Pd, Verdi e da una lunga serie di liste civiche molto variegate, ha trovato, nella notte, in un noto albergo della città e dopo una lunghissima riunione, il suo candidato sindaco. È il professor Gianluca Del Mastro, 46 anni, pomiglianese doc, papirologo, docente universitario e presidente della fondazione Ente Ville Vesuviane. La quadra sul nome del candidato è giunta dopo il passo indietro sulla candidatura di Dario De Falco, braccio destro di Luigi Di Maio e consigliere per gli affari istituzionali del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro. Un passo indietro già preannunciato dallo stesso De Falco nei giorni scorsi e in qualche modo sollecitato dal Pd provinciale, che proprio nella serata di ieri aveva posto il paletto dell’alleanza con i cinquestelle in tutti i comuni del Napoletano pena la rottura del patto a Pomigliano. A ogni modo stamane, con due post pubblicati sulle rispettive pagine Facebook, sia Dario De Falco che il segretario cittadino del Pd di Pomigliano, Eduardo Riccio, hanno entrambi annunciato la candidatura a sindaco di Del Mastro manifestando “grande soddisfazione”.



«Sono emozionato e onorato – ha poi scritto Del Mastro sui social - nel comunicarvi che il nuovo laboratorio politico, nato a Pomigliano tra M5S, Pd e liste civiche, ieri notte mi ha scelto come candidato sindaco della città. La coalizione – specifica il neocandidato - ha puntato alla ricerca di una figura civica e ho accettato con determinazione, per il forte sentimento che mi lega da sempre a Pomigliano, con la prospettiva di poter assicurare un quinquennio di crescita e un’apertura nazionale e internazionale. Conto nel sostegno di tutti i pomiglianesi, con la speranza di poter mettere presto le mie capacità al servizio dell’intera comunità». Dunque, la coalizione composta da M5S, Pd, Verdi e da sette liste civiche (almeno per il momento visto che molti delusi dal sindaco uscente Raffaele Russo, che appoggia la vicesindaco Elvira Romano, hanno già aderito al “progetto Del Mastro”) resta più che salda a Pomigliano nonostante i mal di pancia manifestati dalla segreteria provinciale del Pd guidata da Marco Sarracino, che non ha nascosto l’intenzione di allargare il patto di Pomigliano a tutti i comuni del Napoletano in cui si voterà a settembre. Intanto nella giunta uscente di Pomigliano retta da Russo, dopo le dimissioni dell'assessore, si sono registrate stamattina quelle dell'assessore, che con la sua lista Nuove Generazioni ha aderito alla coalizione che sostiene Del Mastro.