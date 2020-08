Elezioni comunali 2020, «laboratorio» Pomigliano per l'alleanza Pd-M5S: «Di Maio punto di riferimento»

La Pomigliano d'Arco di Luigi Di Maio come laboratorio politico per le future intese locali tra Movimento 5 Stelle e Pd. Pochi giorno dopo l'ok degli iscritti M5S su Rousseau alle alleanze sui territori con i partiti "tradizionali", le due forze politiche hanno trovato l'accordo sul nome candidato comune: sarà infatti il docente universitario Gianluca Del Mastro a guidare la coalizione alle prossime comunali nella città campana.

LEGGI ANCHE Pomigliano: è Del Mastro il candidato sindaco di M5S, Pd e Verdi

«Non vengo dalla politica: sono un civico con alle spalle un'esperienza accademica e nella gestione del patrimonio culturale», dice Del Mastro, professore di Papirologia presso l'Università della Campania 'Luigi Vanvitellì e di Paleografia alla Federico II di Napoli. Alla domanda se si senta politicamente più vicino al Pd o al M5S, Del Mastro confessa: «Un'estrazione politica non ce l'ho, sono uno studioso. Non mi sono mai schierato, il mio orientamento è cambiato negli anni, a seconda delle motivazioni. Adesso sì, sono schierato politicamente, ma sempre come tecnico che interviene per guidare una coalizione».

Il docente si dice «onorato e fiero» di raccogliere questa sfida: «Ho visto crescere intorno a me quel consenso che, stanotte, ha portato alla mia candidatura. Questo mi ha spinto ad accettare la sfida». «Se ho sentito Di Maio? No, non l'ho sentito personalmente ma ho saputo del suo gradimento per la mia scelta. Comunque conosco Di Maio di persona: come presidente della Fondazione Ville Vesuviane ho lavorato molto col Mibact e con altri ministeri, a Roma».



Ultimo aggiornamento: 17:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Del Mastro spende parole d'elogio per il ministro degli Esteri e per l'operato di tutto il governo: «La mia è una valutazione positiva, Di Maio sta lavorando bene. È un importante punto di riferimento per la città di Pomigliano, che ne riceve lustro». Il laboratorio Pomigliano può essere esportato anche in altri comuni? «La nostra intenzione è farlo funzionare bene qui da noi. E qualora ciò dovesse accadere - e noi siamo convinti che accadrà - potrebbe diventare fonte di ispirazione in tutta Italia», conclude il candidato di M5S e Pd.