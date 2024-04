Elezioni europee, a Napoli l’incontro con i giovani alla prima volta al voto

«Credo che andare a votare è importante, soprattutto per noi che siamo il futuro». Erika, alunna diciottenne dell’IS Ferdinando Galiani, è una delle tante studentesse e studenti che questa mattina hanno gremito la Sala dei Baroni al Maschio Angioino per prendere parte all’iniziativa dal emblematico nome #Usailtuovoto.

Realizzata nell’ambito di “ComunicarEuropa in Campania”, la giornata di sensibilizzazione ha avuto l’obiettivo di avvicinare i giovanissimi first voters al mondo delle istituzioni europee, in vista della imminente tornata elettorale in programma l’8 e il 9 giugno 2024. Un appuntamento che vede il Comune di Napoli, attraverso il suo centro Europe Direct, impegnato in diverse iniziative parallele volte ad informare ragazzi ed adulti sull’importanza del voto.

Nel corso della giornata odierna, realizzata in sinergia con gli assessorati ai Giovani e all'Istruzione, gli scolari di diversi istituti del capoluogo campano hanno avuto una privilegiata occasione per toccare con mano l’importanza delle istituzioni europee.

«L'evento di oggi - racconta l'assessora alle Politiche giovanili e al Lavoro di Palazzo San Giacomo, Chiara Marciani - ha un duplice scopo. Da un lato, attraverso le iniziative che i ragazzi hanno realizzato nelle scuole, abbiamo voluto creare una sorta di vademecum pratico su come si voterà alle elezioni Europee. Il secondo obiettivo è rafforzare l'idea di Europa».

Durante l’incontro, moderato dalla giornalista Giuliana Covella, il professor Gianluca Luise, docente di storia delle istituzioni politiche della Federico II di Napoli, ha illustrato ai ragazzi la storia dell’Europa e dei suoi organi istituzionali. Al termine della giornata, infine, è stato anche lanciato il contest social “L’Europa per me” improntato sulla promozione dei programmi dell'Unione Europea e sulle sue opportunità, si concluderà il prossimo 9 maggio in occasione della Giornata dell'Europa.

«I nostri giovani - conclude Marciani - sono da sempre abituati a una moneta unica e alla possibilità di viaggiare in maniera semplice tre vari Paesi dell'Unione, ma con il contest lanciato oggi vogliamo anche ricordare quello che l'Europa fa per noi e, nello specifico, per la città di Napoli. Abbiamo chiesto ai ragazzi di raccontare, attraverso dei brani video di Instagram o delle foto, cos'è per loro l'Europa e le opportunità che offre».