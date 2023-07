Elezioni regionali in Campania, Tajani frena l'ipotesi Sangiuliano: «Non se n'è mai parlato»

In Campania, dice Antonio Tajani, «serve un cambiamento climatico, si respira un clima soffocante e non solo per il caldo». E a chi gli chiede se l'attuale ministro Gennaro Sangiuliano possa essere un candidato per le regionali del 2025 risponde così: «È un nome eccellente ma non se n'è mai parlato».

«Abbiamo tanti candidati, faremo la scelta migliore con i nostri alleati.

Forza Italia ha una classe dirigente di alto livello, mi pare che stia crescendo la qualità della nostra classe dirigente - ha detto a Paestum - Sangiuliano? Bisogna parlare con chi vuole candidarsi, mi pare prematuro. Certamente è un amico, un nome eccellente, vedremo ma non se n'è mai parlato sono i giornali che parlano. Ci sono tanti leader in Campania, vedremo quale sarà il miglior candidato possibile».

«Sangiuliano è un nome eccellente non se n'è mai parlato - ribadisce - è prematuro dire chi sarà il candidato del centrodestra. intanto prepariamo il terreno per vincere, questo stiamo facendo, dopo tanto tempo di malgoverno si respira un clima soffocante non solo per il caldo...».