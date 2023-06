Fdi presenta il dossier Campania: «Ai cittadini non serve il racconto di De Luca»

Liste di attesa infinite, prestazioni saltate, carenze organizzative e diritti negati. Sono gli infelici ingredienti che condiscono lo stato di salute della sanità campana post pandemia nella regione fanalino di coda in Italia per il recupero delle cure non erogate durante l’emergenza Covid.

Un “primato” negativo, messo nero su bianco la scorsa settimana dal report della Fondazione Gimbe, attestato dai numeri sconcertanti. In Campania, infatti, è stato recuperato solamente il 10% delle prestazioni arretrate nel periodo pandemico: il dato più basso del Paese.

A fotografare le criticità del sistema, con la mission di rilanciare la fondamentale tutela del diritto alla salute dei cittadini, sono anche i referenti provinciali di Fratelli d’Italia che oggi, attraverso un incontro nella sala “Mariella Cirillo” della Città Metropolitana di Napoli, hanno presentato un apposito dossier sullo stato dell’arte della sanità campana, chiamando a raccolta esponenti politici, tecnici e sindacalisti.

La sfida di Fdi è difatti volta a riaccendere i dovuti riflettori sulle gravi e quotidiane carenze del servizio sanitario regionale affinché si intervenga, in maniera efficace, per garantire un diritto primario agli abitanti della Campania.

Ad intervenire all’incontro, promosso dal consigliere metropolitano Giuseppe Nocerino e introdotto da Alessandra Caldoro, sono stati tra i vari: Lina De Cesare, direttore dell’Uoc Riabilitazione dell’Asl Napoli 1 Centro, Antonio Salvatore del dipartimento Salute dell’Anci, il consigliere regionale Marco Nonno e il dirigente nazionale di Fdi, Luigi Rispoli.

«La situazione in Campania è tragica – denuncia Rispoli – pensiamo che la salute dei cittadini campani è realmente a rischio.

Il nostro è un grido di allarme vero e proprio: i dati che emergono dai recenti studi effettuati da enti indipendenti ci dicono addirittura che negli ultimi tempi per ogni centomila della Regione abitanti ci sono almeno 84 persone decedute che potevano evitare la morte se fossero state curate in maniera appropriata attraverso terapie utilizzate normalmente nel resto del Paese».

«Crediamo che la Campania meriti di più - tuona il dirigente di Fratelli d’Italia, chiamando in causa il titolare di Palazzo Santa Lucia, Vincenzo De Luca – ai cittadini non serve il racconto del governatore De Luca di una sanità che dal suo personalissimo punto di vista sembra funzionare perfettamente. Quando, invece, la cronaca di ogni giorno ci dice che sul territorio c’è una sanità da terzo mondo».

Una condizione nefasta che nei piccoli comuni dell’hinterland, da quanto denunciano gli esponenti del partito guidato da Giorgia Meloni, sembra persino più allarmante: «Anche il luogo che abbiamo scelto per l’iniziativa di oggi è significativo – osserva Giuseppe Nocerino, consigliere metropolitano di Napoli, in quota Fratelli d'Italia - perché questa emergenza riguarda soprattutto i Comuni dell'entroterra napoletano e vesuviano. Zone dove l'emergenza è ancora più forte vista la presenza di ospedali molto distanti dai Comuni stessi».

Il dato tuttavia più impietoso, che emerge a macchia d’olio da ogni provincia della Regione, è su tutti quello della rinuncia alle cure: «In Campania i dati sulla rinuncia alle cure sono drammatici – spiega, in apertura dell’incontro, Alessandra Caldoro, componente del direttivo di Fratelli d’Italia a Napoli – i cittadini ormai non si curano perché non hanno i soldi per permettersi di curarsi. La nostra proposta è di mettere a disposizione per le fasce più deboli della popolazione una piccola cifra, almeno per chi non può aspettare i biblici tempi delle liste di attesa e i blocchi delle prestazioni, attraverso un voucher salute che potrebbe permettere a tanti cittadini di poter eseguire gli accertamenti necessari privatamente. Un piccolo aiuto con il quale si possono anche salvare delle vite».