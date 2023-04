Festa scudetto, De Luca: «15 punti di primo soccorso dislocati in vari punti di Napoli»

«Non ho sentito il sindaco di Napoli Manfredi, sinceramente. Ci sono state riunioni in Prefettura a cui hanno partecipato i nostri tecnici, soprattutto sanitari e trasportistici. Arriverà in queste ore credo, in questi minuti, una richiesta del Comune di Napoli di aiuto da parte della Regione anche per le risorse necessarie».

Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca commentando l'avvicinamento alla festa scudetto a Napoli.

«Parliamo adesso - ha detto - solo di sanità e trasporto e già siamo a mezzo milione di euro di costi, se poi si immaginano anche servizi televisivi è chiaro che la Regione è obbligata a fare un'evidenza pubblica. Abbiamo anche degli obblighi amministrativi che richiedono del tempo. Ci auguriamo che da ora in poi cominciamo a contare i minuti e non i giorni sennò siamo stretti. Dobbiamo avere un senso di responsabilità generale nel gestire un evento che si preannuncia come straordinario da tutti i punti di vista. Ovviamente siamo già partiti per la parte sanitaria, con la realizzazione di strutture di primo soccorso in caso di problemi. Abbiamo credo almeno 15 punti di primo soccorso collocati in diversi punti della città, abbiamo attrezzato anche delle moto sanitarie perché sarà difficile far camminare anche le ambulanze per l'afflusso che si prevede. Ci stiamo quindi preparando al meglio per avere la sicurezza sanitaria per tutti quelli che saranno a Napoli e saranno centinaia di migliaia, e poi ci sarà un problema analogo per il trasporto, sarà difficile immaginare che ci siano pullman che camminano con la città intasata, quindi bisogna concentrarsi sul trasporto ferroviario. Anche qui bisogna decidere qual è il supporto che ci viene chiesto, bisogna avere un minimo di passaggio con le organizzazioni sindacali, bisogna organizzare gli straordinari e soprattutto garantire la sicurezza, perché i nostri lavoratori ci chiedono soprattutto di garantire di notte. Per quello che ci riguarda stiamo supportando nella misura maggiore possibile l'organizzazione di questi eventi, sapendo che bisognerà fare degli investimenti non banali per le spese sanitarie e di trasporto».

«Abbiamo cercato di coprire tutte le aree delicate o sensibili anche i quartieri periferici come Scampia e Ponticelli. Confidiamo nella responsabilità di ogni cittadino». Lo ha sottolineato il responsabile della centrale operativa del 118, Giuseppe Galano. «Il piano è stato redatto da noi come struttura 118 sotto la regia del direttore Verdoliva - ha spiegato Galano nel corso di una conferenza stampa in Regione - ci siamo posti il problema del movimento di massa che impedirà molte situazioni tra cui la circolazione dei veicoli. Abbiamo messo in atto gli appiedati, golf car, è una situazione straordinaria, si parla di 400-500mila persone più i turisti». «La manifestazione spontanea ci preoccupa molto di più rispetto a quella che verrà il 4 giugno quando ci sarà la festa ufficiale, perché lì ci saranno i festeggiamenti che potranno essere controllati. Speriamo di aver messo in campo tutto quello che potevamo». In campo ci sarà anche la Protezione civile, con supporto dei volontari, delle tende per gli health point ma anche, tra l'altro, come supporti in termini di transennamento per opere d'arte, fontane e siti di interesse.