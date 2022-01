Fondo regionale per la crescita, lunedi l'approfondimento con gli industriali di Napoli

L’unione Industriali Napoli promuove un approfondimento sul fondo regionale per la crescita, il nuovo strumento finanziario finalizzato al sostegno degli investimenti per la competitività, l’innovazione tecnologica dei processi e per la sostenibilità sociale e ambientale.

Lunedì 31 gennaio, con inizio alle ore 10.00, sono previsti gli interventi di: Maurizio Manfellotto, presidente unione industriali Napoli; Mario Mustilli, presidente sviluppo Campania; Antonio Marchiello, assessore attività produttive e lavoro Regione Campania; Raffaella Farina, direttore generale sviluppo economico Regione Campania; Fortunato Polizio, direttore generale sviluppo Campania.