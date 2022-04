Napoli, Manfredi appoggia Sala: «Governo sostenga tutte le città»

«È indubbio che l'appello del sindaco Sala è assolutamente condivisibile e noi sosterremo tutti insieme questa richiesta al Governo affinchè possa essere data una risposta concreta a tutte le città».

Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, commentando le dichiarazioni del sindaco di Milano, Beppe Sala, che ha lanciato l'allarme rispetto alle difficoltà dell'amministrazione milanese a chiudere i bilanci.

Manfredi ha affermato che come Comuni e ancor di più i Comuni delle grandi Città metropolitane «ci troviamo a fronteggiare sia la grande emergenza umanitaria che quella energetica. Ho più volte sottolineato che questo determina per il Comune un aggravio dei costi molto importante e quindi c'è la necessità che ci sia un intervento dello Stato per sostenere i Comuni nelle forme che ovviamente il Governo riterrà più appropriate».