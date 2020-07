LEGGI ANCHE

«Ci auguriamo, anche con la promozione turistica, culturale e di immagine, che Napoli possa essere scelta da tantissimi italiani. Di questo ne siamo convinti e, da quello che vedo in altre parti d'Italia, pur nella lentezza siamo quelli che stanno andando più veloci». Così il sindaco di Napoli Luigi de Magistris , che questa mattina ha presentato il cartellone degli eventi di «Estate a Napoli». Il tema del calo del turismo, ha spiegato de Magistris, «è un tema mondiale. Il motore si è rimesso in moto con grande fatica e, se vediamo quanto la pandemia sia ancora diffusissima a livello mondiale, parlare di un forte turismo internazionale è pura utopia. Però possiamo parlare di forte turismo nazionale che ci sarà nella nostra città e nella nostra area metropolitana e di un turismo internazionale che da alcune aree del mondo già si registra. Poi - ha concluso de Magistris - anche i napoletani possono rimettere in moto l'economia circolare restando in città e noi offriamo loro un'attrattiva per passare un'estate spensierata e piacevole, per quanto possibile in questi tempi».