Maggio dei monumenti, Manfredi: «Si farà nonostante le difficoltà»

«Abbiamo operato in una situazione complicata, il bilancio già approvato era senza risorse, ma siamo riusciti a mettere in campo risorse della Città metropolitana». Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, rassicura rispetto alla realizzazione de “Il Maggio dei monumenti”, programma culturale che da anni caratterizza la primavera partenopea.

Il sindaco ha spiegato che le attività del Maggio «si collegheranno anche a giugno, mese della musica, e avremo una serie di iniziative molto interessanti per i turisti e per i napoletani perché ritengo che l'offerta deve essere rivolta alla città e ai turisti».

Per sostenere la manifestazione culturale, due settimane fa al Comune è arrivato il finanziamento dalla Città metropolitana: 380mila euro per una rassegna che riprende il progetto Muraria dell'ex Provincia. L'anteprima sarà il 6 maggio in periferia e poi si parte l'11 maggio fino al 12 giugno con eventi di caratura internazionale in tutte le Municipalità. «Le risorse - ha concluso Manfredi - non sono enormi ma sono sufficienti per un'offerta dignitosa che crescerà sempre di più e con il nuovo bilancio avremo la possibilità di intervenire in maniera più significativa».