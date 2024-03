Napoli, Manfredi alle celebrazioni per la giornata in memoria delle vittime delle mafie: «Mai girarsi dall'altra parte»

«Ricordare le vittime delle mafie significa rinnovare l'impegno da parte dello Stato e della società civile per contrastare tutte le forme di criminalità organizzata». È questo, per il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il senso della «Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie» che il Comune ha voluto celebrare in piazza Municipio con una cerimonia dinanzi all'albero della legalità e alla lapide in memoria dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e delle donne e uomini delle loro scorte.

«Dobbiamo trasmettere questo impegno - ha aggiunto il sindaco - soprattutto alle giovani generazioni perché occorre uno sforzo comune per alimentare il principio di legalità che è alla base della nostra democrazia».

«Il ricordo delle vittime di mafia - ha osservato l'assessore alla Legalità Antonio De Iesu - dev'essere alimentato costantemente e non ridursi ad un gesto rituale perché rappresenta un investimento nei confronti dei giovani, ai quali dobbiamo spiegare che il sacrificio di magistrati, poliziotti e imprenditori non è stato vano, ma dimostra come ci siano istituzioni e persone comuni che, per senso di responsabilità, non si girano dall'altra parte».