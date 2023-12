Pnrr Scuole: «La città metropolitana di Napoli utilizza tutti i 200 milioni»

Duecento milioni di euro. A tanto ammontano i fondi messi a disposizione della Città Metropolitana di Napoli dal Pnrr Scuole. E a tanto ammonta anche l’importo complessivo dei 54 interventi di nuova costruzione, ampliamento e ristrutturazione di edifici pubblici adibiti a uso scolastico di propria competenza che la Città Metropolitana di Napoli è riuscita a cantierare, per i quali, cioè, l’Ente di piazza Matteotti ha sottoscritto nei termini previsti i contratti e affidato i lavori alle ditte aggiudicatarie delle procedure a evidenza pubblica.

La Città Metropolitana di Napoli è, dunque, riuscita a utilizzare tutti i 200 milioni di euro disponibili nell’ambito delle Missioni del Programma Next Generation Eu – Pnrr riservate alla messa in sicurezza e alla riqualificazione dell’edilizia scolastica, alle infrastrutture per lo sport nelle scuole e alla costruzione di nuovi plessi, interessando tutte le aree territoriali, dalla città di Napoli all’area costiera e alle isole, dall’area nord a quella vesuviana-nolana.

Senza tralasciare interventi significativi in termini di verifica della vulnerabilità sismica con l’adozione dei conseguenti provvedimenti necessari su tutta l’area metropolitana.

«Quello di oggi è un grande risultato, perché certifica il raggiungimento di un obiettivo che ci siamo prefissati quando ci è stata comunicata la possibilità di presentare progetti nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Abbiamo profuso il massimo impegno per riuscire a cantierare interventi per tutti i fondi che siamo stati capaci di intercettare, e così è stato», ha affermato il sindaco metropolitano, Gaetano Manfredi, nel corso della conferenza stampa che si è tenuta questa mattina nella Sala “Mariella Cirillo” di Palazzo Matteotti.

«Noi abbiamo rispettato perfettamente tutte le milestone, ha sottolineato il primo cittadino metropolitano, previste dal Ministero relative al Pnrr e quindi al contratto di concessione del finanziamento: l’iter burocratico è completato, ora dobbiamo portare a termine le opere entro i termini stabiliti».

«Ovviamente - ha proseguito il sindaco Gaetano Manfredi - si tratta di interventi che vanno ad aggiungersi alle tante opere già in cantiere finanziate con fondi propri dell’Ente, sulla base di un programma che punta a offrire strutture scolastiche di qualità su tutto il territorio metropolitano. Ora non resta, dunque, che continuare a lavorare alacremente per portare a termine il più presto possibile tutto questo piano di infrastrutturazione, per garantire le migliori condizioni alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi per la propria formazione, perché possano prepararsi al meglio per affrontare le sfide che il futuro riserverà loro».