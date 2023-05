De Luca all'attacco: «Meloni è Heidi con il campanello e i ministri sono pinguini»

«Ho visto 'Heidi', s'è pure girata a Palazzo Chigi. Ha suonato la campanella e tutti i ministri seduti là come tanti pinguini. Ma non vi vergognate?». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenuto nello stabilimento Coca-Cola Hbc Italia di Marcianise all'assemblea pubblica 2023 di Confindustria Caserta, citando il videomessaggio del presidente del Consiglio Giorgia Meloni per illustrare i provvedimenti presi dal Consiglio dei ministri lo scorso 1° maggio. Parlando della gestione dei Fondi sviluppo e coesione, De Luca ha poi parlato di «atto di delinquenza politica» perché «ci stanno togliendo anche i fondi destinati necessariamente al Sud, e nessuno dice niente. E quella - ha aggiunto riferendosi nuovamente a Giorgia Meloni - suona la campanellina e ci ride pure in faccia».