Sangiuliano candidato in Campania? «No, resto ministro fino al 2032»

«Mi chiedono sempre: lei si candida a governatore della Regione Campania? E io rispondo sempre: No, non mi candido governatore della Campania. Io sarò ministro della Cultura fino al 2032, sono ministro del primo governo Meloni e sarò ministro del secondo governo Meloni». Ad affermarlo il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, intervenendo al congresso fiorentino di Fratelli d'Italia in corso al Teatro del Maggio