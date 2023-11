Stadio Maradona Napoli, Manfredi risponde a De Laurentiis: «Mai presentato un progetto, non regaliamo niente»

Poche ore dopo le parole di Aurelio De Laurentiis, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi risponde al patron azzurro sulle possibilità di cessione dello stadio Maradona. «Ci fa piacere che De Laurentiis voglia investire sullo stadio. Se presenterà un progetto concreto con i reali investimenti da mettere in campo e i tempi di realizzazione, accoglieremmo con favore la proposta e si valuterà la vendita, che ovviamente sarà decisa dal Consiglio comunale. Non regaleremo lo stadio, è un bene pubblico e un valore per tutti i napoletani. Ma un grande investimento lo discuteremmo. Nei fatti una proposta non è mai arrivata».

«Le condizioni sono due: lo stadio deve avere le caratteristiche per le competizioni internazionali come gli europei del 2023, e deve avere dimensioni tali per cui i napoletani possano andare allo stadio. Noi difendiamo l’interesse dei tifosi, non si potrà accettare uno stadio poco capiente. Io mi auguro che la proposta arrivi», ha spiegato Gaetano Manfredi.