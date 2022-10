Striano, Puc approvato al fotofinish: si spacca la maggioranza

Con un solo voto di scarto a Striano viene approvato il Puc, ma l’esito del consiglio comunale certifica la divisione della maggioranza: il sindaco dice che “abbiamo scritto la storia” e le opposizioni sottolineano la spaccatura. Intanto, sullo strumento urbanistico pende ancora un’indagine della magistratura, con i consiglieri che sostengono l’amministrazione comunale che prima dell’estate hanno ricevuto un avviso di proroga delle indagini da parte della Procura di Torre Annunziata.

Il consiglio di questa mattina ha dato il via libera alle risposte alla Città Metropolitana, che mesi fa aveva mandato delle richieste di chiarimenti, e contestualmente anche al Puc, ma non sono mancati momenti di tensione. Sia Nando Rendina di Esserci, che Giulio Gerli di Liberi di Scegliere (i due gruppi di minoranza) hanno elencato motivazioni tecniche e politiche di critica allo strumento urbanistico, mentre per la maggioranza è intervenuto l’assessore ai lavori pubblici Luciano Zimarra.

Alla fine, il Puc è passato al fotofinish: 5 voti a favore, 4 contrari e 2 astenuti tra le fila della maggioranza. Il sindaco Antonio Del Giudice e la consigliera Silvia D’Anna non hanno partecipato al voto per evitare un conflitto di interessi, avendo delle proprietà interessate da possibili investimenti conseguenti all’approvazione del Puc