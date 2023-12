Benevento, lunedì interruzione idrica per lavori di manutenzione straordinaria alla rete

Lunedì 18 dicembre, a Benevento, è prevista l'interruzione idrica per lavori di manutenzione straordinaria in via Torretta. A comunicarlo la società gesesa che gestisce i servizi idrici in città.

«Comunichiamo che lunedì a causa di lavori di manutenzione straordinaria - rimarcano da Gesesa - sarà sospeso il servizio idrico dalle ore 14 alle ore 16 nelle seguenti strade: via Torretta; via Filippo Raguzzini; via Michele Foschini. Ricordiamo che per segnalare emergenze e guasti è sempre attivo il numero verde gratuito sia da telefono fisso che da cellulare 800 51 17 17».