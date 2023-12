Tariffe idriche, Mastella elogia il modello Gesesa

Tariffe idriche, la settima posizione del capoluogo nella graduatoria nazionale stilata da Altroconsumo «è legata all'efficienza del modello misto pubblico-privato e della gestione di Gesesa che da anni si occupa del servizio con buoni risultati». Lo sostiene il sindaco Clemente Mastella, sottolineando: «Siamo al secondo posto in assoluto nel Mezzogiorno, e primi in Campania. Un risultato importante: ai cittadini di Benevento voglio dire di non credere alle favolette, ammantate di ideologia miope, in materia di modelli gestionali».

«Sul parametro statistico di una famiglia di tre persone con consumo-campione di 182 metri cubi d’acqua all’anno, a Benevento - spiega ancora il sindaco - si paga poco piu della metà della media nazionale: 289 euro.

Ci sono molte città (come La Spezia o Ancona) dove si superano i 500 euro, a Frosinone, ad esempio, si paga 740 euro, a Siena 810. Siamo orgogliosi del nostro modello e delle scelte effettuate per poter tenere ad un livello tanto contenuto, quanto adeguato, la tariffa di un bene essenziale come l'acqua: è una questione di civiltà ed anche su questo siamo un modello per molti altri».