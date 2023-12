Benevento, Gesesa annuncia il calendario delle chiusure degli sportelli a Pezzapiana

Con l'approssimarsi delle festività natalizie, la Gesesa comunica gli orari di chiusura al pubblico degli sportelli di località Pezzapiana. Le chiusure riguarderanno i giorni 8,22,23 e 29 e 30 dicembre. «Ricordiamo - scrivono dalla società in una nota - i consueti giorni e orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30». Sempre da Gesesa, ricordano inoltre che il numero verde commerciale 800 250981 non sarà attivo solo nelle giornate del 25, 26 dicembre e 1 gennaio, mentre sarà sempre attivo in tutti gli altri giorni rispettando i consueti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 12, gratuito sia da telefono fisso che da cellullare.

Sempre attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, lo sportello online MyGesesa.

Collegandosi, inoltre, su www.gesesa.it e accedendo all’app gratuita da cellulare MyGesesa è possibile comunicare la lettura del contatore, consultare l'andamento dei consumi idrici, pagare la bolletta, consultare l'archivio delle fatture, attivare la bolletta web, inserire le pratiche di nuova attivazione, voltura, rettifica fatturazione e monitorare lo stato delle richieste.