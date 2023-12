Benevento, ciclo d'incontri sul nuovo Puc. Chiusolo: «Dare slancio all'economia»

Il confronto con il mondo imprenditoriale e le rappresentanze sindacali ha chiuso il ciclo di appuntamenti, organizzati dall'assessorato all'Urbanistica e dalla presidenza del Consiglio comunale di Benevento, in vista della redazione del nuovo Piano urbanistico comunale. «Ieri abbiamo ascoltato le istanze e le proposte pervenute dai rappresentanti del mondo produttivo e sindacale – sottolinea in una nota l'assessora all'Urbanistica Molly Chiusolo – che, insieme ai contributi registrati precedentemente, saranno la base per l'elaborazione del Puc: l'obiettivo è restituire un piano che risponda alle esigenze della comunità risolvendo le criticità percepite. L'amministrazione comunale, come ha più volte ribadito lo stesso sindaco, non ha interessi da salvaguardare ma è spinta solo dal desiderio di moltiplicare e dare slancio all'economia del territorio».

«Ringrazio – aggiunge Chiusolo – quanti hanno risposto al nostro appello consentendoci di rendere fruttuosa questa fase di ascolto.

Tutti gli elaborati presentati e gli interventi effettuati durante le diverse sessioni, mostrano il desiderio della città di partecipare al cambiamento attraverso la redazione del Piano che andrà poi discusso in Consiglio comunale. I rappresentanti del mondo produttivo, come già avvenuto con gli operatori culturali, i comitati di quartiere, gli ordini professionali, le associazioni e tutti i cittadini intervenuti, hanno fornito spunti di approfondimento e offerto prospettive che costituiscono una ricchezza da valorizzare per rendere il Puc di Benevento uno strumento in grado di favorire gli operatori locali. Avere una dotazione urbanistica aggiornata – conclude – offrirà un vantaggio competitivo all'intero territorio che si trova ad affrontare sfide importanti e senza precedenti, come le occasioni collegate al Pnrr o quelle che potranno arrivare in futuro e per le quali vogliamo che Benevento sia pronta».