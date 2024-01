Pretende i buoni spesa in anticipo, aggredisce dipendente dei Servizi Sociali

Una nuova aggressione ad una dipendente dei servizi sociali si è consumata ieri, presso la sede distaccata del comune di via Libroia, a Nocera Inferiore. L'episodio è stato denunciato ai carabinieri dai colleghi della donna. Un uomo di 38 anni, del luogo, stando al racconto, che già più volte avrebbe creato problemi e tensione negli uffici, si sarebbe presentato questa volta al Comune pretendendo un contributo personale, vivendo tra difficoltà di natura economica.

Prima avrebbe alzato la voce, chiedendo blocchi di buoni spesa da 100 euro, che vengono erogati con il rispetto del calendario di consegna quindicinale secondo regolamento.

A nulla era valsa la spiegazione che lo stesso si trovasse in anticipo, rispetto ai tempi. Al rifiuto, infatti, avrebbe perso il controllo, prendendosela con le persone all'interno, in particolare con una dipendente. Ad evitare il peggio è stata una guardia giurata, che ha allontanato l'uomo in tempo, onde evitare conseguenze per il personale. In particolare per la donna, finita nel mirino del 38enne.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, presenti nella struttura, che hanno ristabilito la calma. In ragione dei tanti episodi avvenuti anche nel recente passato, i dipendenti del Piano si sono presentati in caserma per sporgere denuncia sull'episodio, con le ipotesi di minaccia e interruzione di pubblico servizio. Dal comune di Nocera fanno sapere che, per prevenire episodi del genere, si sta lavorando per attrezzatura la struttura con un piantone di guardia.

Il sindaco Paolo De Maio ha espresso solidarietà agli impiegati del Piano per i reiterati episodi di violenza, evidenziando un problema di sicurezza che va colmato quanto prima.