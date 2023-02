Trasporti e autonomia, Grant: «Da De Luca silenzio»

Su trasporti e autonomia differenziata duro attacco della Lega alla gestione del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. A portare l'affondo è il segretario regionale Valentino Grant, eurodeputato della Lega.

«Sorprende - attacca Grant - che alla notizia che ha visto la circumvesuviana di Napoli confermarsi come peggiore servizio ferroviario d'Italia, il sempre incontinente verbale governatore De Luca non abbia trovato il tempo e il modo per commentare questo primato: il logorroico De Luca deraglia nel silenzio. Eppure, solo qualche giorno fa - afferma Grant - in una delle sue consuete uscite teatrali, il governatore descriveva la Campania come una regione all'avanguardia nei trasporti. Siamo certi che prima o poi l'ex sceriffo romperà l'assordante silenzio in cui si è racchiuso e ci dirà qualcosa sulle sgangherate sorti del treno che serve una fascia ragguardevole di pendolari e turisti. Al momento è solo un po' in ritardo. Proprio come la Circumvesuviana».

Sull'autonomia differenziata Grant definisce «bislacche» le dichiarazioni di De Luca. «Lo stesso Francesco Boccia è rimasto traumatizzato dalla missione quale commissario del Pd in Campania. Il governatore adesso spara sul governo, tacciandolo di scippare fondi al Sud e indirizzarli verso rotte nordiche, con grande pregiudizio, a suo dire, soprattutto per la sanità. È lo stesso De Luca che fino allo scorso mese di luglio attaccava a testa bassa l'allora ministro della Salute, Roberto Speranza, definendolo insondabile. Ed è lo stesso De Luca che non ha avuto parole di contestazione quando, il citato ex ministro, è stato riaccolto con tutti gli onori nei ranghi del «suo» Pd. Non serve aggiungere altro - conclude Grant - Se non, per sincerare tutti i campani, che il governo del centrodestra ha a cuore le sorti della sanità campana come quella di tutta Italia, e lo sta dimostrando con atti concreti. A differenza di chi l'ha ridotta a terreno di caccia per le più becere scorribande clientelari, in nome dello sperpero e della mortificazione di ogni merito».