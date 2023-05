Udinese-Napoli allo stadio Maradona, Forza Italia contro Manfredi: «Confusione sulla gestione dei biglietti»

«Non è chiaro il modo in cui l'amministrazione ha lasciato gestire l'evento di domani sera al Calcio Napoli. La convenzione stipulata tra Comune di Napoli e SSC Napoli non prevede alcun tipo di concessione per un evento del genere. L'amministrazione è la proprietaria del bene stadio Maradona, e non giocando in casa il Napoli, doveva essere essa stessa a gestire l'utilizzo dello stadio, organizzando sì un evento come quello di domani sera, ma a costo zero per tutti i tifosi! Invece assistiamo a un caos disperato per la ricerca di questi biglietti, dove i metodi di vendita sono confusi, non si capisce chi abbia la prelazione e non si ha la certezza di chi debba poi gestire la somma di denaro totale che dicono debba andare in beneficenza». È quanto affermano in una nota gli esponenti dei gruppi consiliari Forza Italia Napoli (Iris Savastano, Salvatore Guangi, Bianca D'Angelo) e del gruppo Maresca (Catello Maresca).

«Inoltre, a quanto pare - proseguono nella nota - non tutti i biglietti verranno venduti alla modica somma di cinque euro, ma ci saranno alcuni posti che arriveranno a costare fino a cento euro per una partita solamente proiettata».

«Assistiamo ancora una volta, dunque, a un lavarsi le mani della giunta Manfredi che anziché cavalcare e gestire l'onda dell'entusiasmo dei tifosi azzurri, si lascia travolgere dimenticando addirittura i termini della convenzione stipulata. Si restituiscano i cinque euro o i cento euro che i tifosi hanno speso e si lasci accedere gratuitamente allo stadio seguendo solo un criterio cronologico nella prenotazione. L'amministrazione Manfredi ha fatto anche oggi autogol!», concludono i consiglieri comunali.